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VIRALI 15 GIUGNO 2026

L'incredibile scoperta nel bagno: a sorpresa spunta un tesoro

Redazione Virgilio Video

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I contrabbandieri spesso utilizzano metodi creativi per nascondere merce importata dall’estero: in questo caso, un passeggero proveniente da Dubai avrebbe nascosto 24 lingotti d’oro all’interno di altoparlanti installati nella toilette di un aereo.

L’oro sequestrato pesava circa 3 chilogrammi e aveva un valore di 4,26 crore di rupie (circa 450mila euro).

I funzionari hanno scoperto il nascondiglio dopo l’arrivo di un volo da Dubai all’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel (SVPI) di Ahmedabad, nel Gujarat, nell’India occidentale.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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