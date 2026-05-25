Stabiliti in Cina due record mondiali del Guinness dei primati: ben 33.615 droni si sono levati in volo sopra la città di Dujiangyan, nella provincia del Sichuan, battendo i record per il più grande volo simultaneo di droni e per la più grande formazione aerea mai realizzata.
Le formazioni includevano panda giganti, isole galleggianti e costellazioni orientali.
Lo spettacolo è stato organizzato per celebrare la città di Dujiangyan, sede di un sistema di irrigazione millenario, ancora oggi in uso e patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Video tratto da: IPA / KameraOne