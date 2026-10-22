Arriva dall’Inghilterra un’incredibile storia diventata virale sul web e che vede protagonista Ollie, un riccio che è stato preso in cura e salvato dall’associazione benefica “Prickles in a Pickle” dopo essere stato ritrovato completamente privo di aculei.

La storia di Ollie, il riccio senza aculei

Ollie è stato trovato in condizioni assolutamente gravi: i veterinari gli hanno riscontrato una micosi (tigna) e un’infezione batterica, che hanno causato la caduta della maggior parte degli aculei. A causa del clima sempre più mite nel Regno Unito, le micosi, così come altre infezioni e parassiti, non sono state debellate dalle gelate invernali e così il povero Ollie s’è trovato velocemente ricoperto di croste, che gli provocavano sanguinamenti alla bocca, con pochissimi aculei rimasti.

Il piccolo animale sta affrontando un recupero molto lento e non è ancora pronto per essere rimesso in libertà ma le sue condizioni sono migliorate notevolmente.

Judy Thomson, 66 anni, co-fondatrice di “Prickles in a Pickle” a Stoke Fleming, nel Devon, ha raccontato: “Le croste attorno al muso erano così gravi che non riusciva ad aprire la bocca per mangiare correttamente. ogni volta che provava ad aprire la bocca, sanguinava; per lui era estremamente doloroso – ha raccontato Judy – Ora sta molto meglio. La sua pelle è migliorata e non presenta più così tante croste, mangia autonomamente e mantiene il suo peso. Ovviamente, tenere un animale selvatico in cattività per un lungo periodo non è l’ideale, ma finché le sue condizioni migliorano, va bene così”.

Un salvataggio da 13 milioni di views

L’aspetto insolito di Ollie l’ha reso virale, attirando l’attenzione di oltre 13 milioni di persone online ed è stato paragonato alle cose più disparate, da un avocado a un calzino arrotolato fino ad una mega-patata. “Ho pubblicato un video per i nostri volontari, i nostri follower e il pubblico, per mostrare come appare un riccio senza aculei, poiché non è una cosa che si vede tutti i giorni. Hanno un aspetto così particolare che qualcuno potrebbe persino non riconoscere di che animale si tratti”, ha sottolineato Judy.

Proprio come accade nella medicina umana, anche gli animali possono sviluppare una resistenza ai trattamenti veterinari; per questo, nel caso di Ollie, è stato necessario pensare a soluzioni ‘fuori dagli schemi’.

1000 ricci salvati ogni anno

Intanto il simpatico riccio è diventato il simbolo della campagna di raccolta fondi dell’associazione e i post che lo ritraggono – diventati virali a livello globale – hanno contribuito a raccogliere quasi 5.000 sterline a favore dell’organizzazione.

La gestione dell’associazione, che ha sede presso l’abitazione di Judy e del suo compagno e co-fondatore Alan Pook (68 anni) a Stoke Fleming, comporta una spesa annua compresa tra le 65.000 e le 70.000 sterline. Sette anni fa, l’associazione “Prickles in a Pickle” si occupava di circa 40 ricci all’anno ma oggi ne accoglie oltre 1.000, con punte di 200 esemplari presenti contemporaneamente nella struttura.

“È stato un percorso straordinario, che ha richiesto un apprendimento molto rapido. Tutto ciò spinge le persone a parlare dei ricci e a riflettere su un contesto più ampio – ha spiegato Judy – Se trovate un riccio privo di aculei, sappiate che ha davvero bisogno di aiuto, poiché non è in grado di proteggersi. Di norma, i ricci non si vedono in giro durante il giorno, a meno che non siano malati. L’unica eccezione è rappresentata da una femmina intenta a costruire il proprio nido”.

Quindi, se vedete un riccio in giro di giorno non è un buon segno e, se avete dubbi, contattate il veterinario o il centro di assistenza animali più vicino. Ci può sempre essere un altro ‘Ollie’ in cerca di aiuto.

Video tratto da: IPA / SWNS