Il pescatore indonesiano Esau Sidemo è stato tratto in salvo dopo 26 giorni alla deriva nell’Oceano Pacifico.

La sua barca a motore aveva perso potenza alcune settimane prima ed era stata trascinata da lontando dalla sua zona di pesca da forti correnti al largo di Batang Dua.

Il 57enne Esau è sopravvissuto grazie all’acqua piovana e al pesce crudo mentre, nonostante i tentativi, la guardia costiera non riusciva a localizzarlo

Alla fine, ad avvistarlo ad occhio nudo, visto che la sua imbarcazione non appariva sui radar, è stato l’equipaggio di una nave da carico.

Esau si è tuffato in acqua e ha nuotato verso la nave, aggrappandosi a una scaletta e mettendosi finalmente in salvo.