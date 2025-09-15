Andrea Delmastro, titolare della società Vertigo, ha illustrato la trasformazione di un ex caveau del Banco di Napoli, in via Alfieri a Torino, in bunker antiatomico privato.

“L’idea del bunker nasce dall’idea della riqualificazione del ex caveau del Bando di Napoli dopo che abbiamo ricevuto delle richieste attraverso i nostri canali social, abbiamo approfondito la possibilità di poterlo sviluppare con delle società svizzere che fanno bunker da molti anni – ha spiegato Dalmastro – Le particolarità di questo bunker sarà che potrà ospitare fino a 12 persone, di avere all’interno delle serre idroponiche e di poter garantire la sopravvivenza all’interno grazie a energia, acqua e uno stoccaggio di alimenti per 30 giorni. Con questo intervento vogliamo restituire questo immobile di grande pregio alla città, costruendo insieme al bunker 27 appartamenti, che verranno consegnati nel marzo del 2027″.

Immagini di Tino Romano