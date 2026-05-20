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LIFESTYLE 20 MAGGIO 2026

L'incredibile truffa dell'orso allo zoo: scoppia la polemica

Lo Shenyang Forest Zoological Garden nel Liaoning, in Cina, è finito al centro di una polemica, dopo che è emerso un video in cui si vedeva un presunto orso che oziava in un recinto dello zoo: in realtà s’è scoperto che si trattava di un uomo in costume. Ovviamente i visitatori – e i navigatori online – hanno protestato sentendosi truffati.

Dal canto suo, la direzione dello ha ammesso che due dei propri dipendenti sono vestiti da orso e da panda, senza specificarne il motivo ma puntualizzando come nella struttura vivano sette o otto orsi ‘veri‘.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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