L'incredibile truffa dell'orso allo zoo: scoppia la polemica

Lo Shenyang Forest Zoological Garden nel Liaoning, in Cina, è finito al centro di una polemica, dopo che è emerso un video in cui si vedeva un presunto orso che oziava in un recinto dello zoo: in realtà s’è scoperto che si trattava di un uomo in costume. Ovviamente i visitatori – e i navigatori online – hanno protestato sentendosi truffati.

Dal canto suo, la direzione dello ha ammesso che due dei propri dipendenti sono vestiti da orso e da panda, senza specificarne il motivo ma puntualizzando come nella struttura vivano sette o otto orsi ‘veri‘.

Video tratto da: IPA / KameraOne