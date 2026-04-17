L'incredibile truffa della finta chef con gli 'spaghetti drogati'

Arriva dal Piemonte la notizie dell’ennesima, elaborata truffa ai danni soprattutto di anziani: una donna si fingeva chef su un sito di incontri per adescare uomini e derubarli.

La donna è stata arrestata a seguito di un furto effettuato lo scorso febbraio, dopo aver ottenuto un appuntamento a casa di un 68enne di Venaria Reale. L’uomo è stato trovato narcotizzato dai soccorsi dopo l’allarme lanciato dal figlio. Dall’abitazione sono subito risultati mancanti oggetti di valore, documenti e carte di credito.

Le indagini dei carabinieri sono partite da una pentola di spaghetti (il ‘piatto da chef’ promesso nell’annuncio) contenente benzodiazepine, la stessa sostanza trovata nel sangue della vittima: l’analisi del cibo ha permesso di comprendere il modus operandi della donna. Grazie a telecamere e tracciamenti dei pagamenti, è stata ricostruita anche l’attività del compagno e complice.

Dal canto suo, la donna – che si è scoperto poi aver avanzato anche una richiesta di invalidità, chiaramente falsa – ha provato a dare la sua versione dei fatti, dichiarandosi innocente ma è stata incastrata dalle immagini raccolte che la inquadravano mentre fuggiva a piedi.

Le perquisizioni hanno portato al ritrovamento di contanti, farmaci, refurtiva, telefoni intestati a prestanome e un elenco di possibili vittime.

La coppia, 49 anni lei e 63 lui, è stata arrestata su disposizione della Procura di Ivrea: al momento sono in corso ulteriori indagini per verificare se la coppia si sia resa colpevole di altri furti effettuati con la stessa modalità.

Video tratto da: Ufficio Stampa Carabinieri