Sorpresa per gli spettatori del Cinema Galleria di Bari, dove Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante sono comparsi a sorpresa durante una proiezione del film “Buen camino”.

L’arrivo inatteso dei due ha acceso l’entusiasmo del pubblico in sala, subito ‘vittima’ dell’ironia del comico pugliese: “Sono tutti amici, non hanno nemmeno pagato il biglietto“.

In sala era presente anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha assistito alla proiezione insieme agli altri spettatori. “Una volta saliva sul palco, adesso è stato eletto”, ha scherzato Zalone.