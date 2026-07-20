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VIRALI 20 LUGLIO 2026

L'inondazione è devastante: il ponte crolla in pochi minuti

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Distrutto in pochi minuti: un’alluvione ha devastato la provincia di Heilongjiang, in Cina, facendo crollare in pochi istanti un ponte.

Nel video, le acque fangose ​​e impetuose della piena spazzano via un’ampia sezione del ponte dopo giorni di piogge intense e continue, lasciando la struttura rimanente parzialmente sommersa dalla forte corrente.

Secondo le notizie, le condizioni meteorologiche avverse associate al tifone Bavi hanno causato l’innalzamento del livello dell’acqua in tutta la Cina nord-orientale.

Le autorità hanno dichiarato che il fiume Mudan e il vicino lago Jingpo hanno superato i livelli di guardia, portando all’evacuazione di oltre 1.600 residenti e al dispiegamento di migliaia di soccorritori per rafforzare le difese contro le inondazioni.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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