Una violenta inondazione lampo ha devastato una farmacia nel centro di Coronel Vivida, in Brasile, trascinando via medicinali, pannolini e altra merce per un valore di quasi 50mila euro, e lasciando il locale con ingenti danni che richiederanno costosi interventi di riparazione e pulizia.

Le immagini riprese all’interno del negozio mostrano vere e proprie onde di acqua fangosa che irrompe nei corridoi, trascinando confezioni e rovesciando gli scaffali sotto la spinta della corrente che invade i locali. Si vedono arredi ribaltati, strutture metalliche deformate e parte del soffitto danneggiata dalla forza dell’acqua.

Il titolare della farmacia, Rafael Korzekwa, aveva avvertito poco prima dell’inondazione che la pressione dell’acqua stava mettendo a rischio la porta d’ingresso a vetri, tanto che in un video condiviso sui social media, Rafael indicava la vetrata, temendo che potesse cedere sotto la spinta dell’acqua che continuava a salire.

“Il problema è che questo vetro sta per cedere. Non reggerà, inizierà a flettersi. E se si rompe, immaginate quanta acqua entrerà qui dentro. Mamma mia”, aveva profeticamente detto il farmacista.

Poco dopo, il torrente è penetrato nel negozio, trascinando via la merce e danneggiando le attrezzature. Al momento dell’inondazione, all’interno della farmacia si trovavano tre persone, che sono però riuscite a mettersi in salvo.

Dopo una breve tregua della pioggia, Rafael ha aggiornato i suoi follower sui danni subiti, confermando che lui e i suoi collaboratori stanno bene.

“Sono riuscito a recuperare alcuni medicinali dal frigorifero, ma i computer e tutto il resto sono finiti sott’acqua. È triste da vedere, vero? Triste, ma siamo vivi. Anche alcune confezioni di pannolini si sono rotte. Questo è il telaio di un macchinario che è caduto”.

Il titolare ha stimato che, per la sola sostituzione della merce, il costo potrebbe raggiungere i 50mila euro. La cifra non include i danni alla struttura dell’edificio, agli arredi o alle attrezzature; il costo complessivo dei danni deve ancora essere calcolato.

La farmacia è stata uno dei numerosi luoghi colpiti da violenti temporali, scatenati dal passaggio di un fronte freddo nello Stato del Paraná, che ha provocato inondazioni improvvise, allagamenti e interruzioni di corrente.

Secondo un rapporto della Protezione Civile statale sono stati coinvolti almeno otto comuni, con 406 persone colpite e 21 abitazioni danneggiate.

Video tratto da: IPA / KameraOne