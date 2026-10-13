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VIRALI 13 OTTOBRE 2026

L'inondazione improvvisa inghiotte tutto: le immagini impressionanti

Redazione Virgilio Video

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Una disastrosa inondazione improvvisa ha colpito duramente il cuore di Salleri Bazar, in Nepal, lasciandosi dietro una scia di distruzione.

Violenti torrenti carichi di fango si sono riversati lungo le strade del mercato per poi abbattersi sull’abitato di Jagat Bazar, situato lungo la riva del fiume.

Il fiume Budhi Gandaki, ingrossatosi a causa della piena, ha provocato gravi danni alle infrastrutture locali, trasformando vivaci centri commerciali in pericolosi corsi d’acqua.

La popolazione è sotto shock mentre la furia delle acque continua a seminare devastazione in tutto il distretto di Gorkha. Fortunatamente, al momento dell’inondazione, non c’era nessuno nel mercato.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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