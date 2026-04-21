L'inseguimento finisce con un terribile incidente: auto vola alla rotonda

Finisce con un incidente terrificante la fuga di un automobilista sotto l’effetto di supefacenti. Inseguito ad oltre 225 km/h dalla polizia, il 35enne Ashley Parr, 35 anni, a bordo di una BMW Serie 3 bianca, è stato sbalzato in aria affrontando una rotonda sulla A1(M), nello Yorkshire, per poi capovolgersi più volte prima di fermarsi su una siepe.

Sopravvissuto all’incidente, Parr, è stato accusato di guida pericolosa, guida sotto l’effetto di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza, reati per i quali si è dichiarato colpevole. Alla fine, l’uomo è stato condannato 16 mesi di reclusione e al ritiro della patente per tre anni e otto mesi.

Video tratto da: IPA / KameraOne