Comportamento da applausi per un gruppo di studenti di un liceo di Hollidaysburg, in Pennsylvania, che ha reagito prontamente quando l’autista del loro scuolabus ha avuto un malore.

Accorgendosi che l’autobus stava superando la fermata, uno studente ha azionato i freni, mentre i suoi compagni di scuola hanno chiesto aiuto via radio, controllato il polso dell’autista e chiamato il 911.

L’autista si è poi ripreso ed è stato autorizzato dalle autorità e dai medici a continuare il viaggio fino al capolinea.

Video tratto da: IPA / KameraOne