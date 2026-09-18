L'ispezione del funzionario comunale finisce male

Negli ultimi giorni forti piogge hanno allagato un parco a Praia Grande, in Brasile, e un funzionario comunale è stato quindi chiamato ad ispezionare i danni: purtroppo per lui, questi erano tali che il terreno ceduto sotto i suoi piedi, facendolo precipitare in una voragine di quasi due metri.

Fortunatamente la sua caduta si è conclusa bene: a parte qualche botta ed escoriazione, l’uomo non ha riportato conseguenze serie ed è riuscito a risalire dal buco causato dalle piogge.

Video tratto da: IPA / KameraOne