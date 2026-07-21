Ecco come due futuri re della giungla si sono trasformati in tremanti batuffoli di pelo dopo che un’oca senza paura ha riservato loro un ‘particolare’ benvenuto. I cuccioli di grandi felini sono stati ripresi all’interno dell’area dedicata alla cura dei giovani predatori.

L’incontro è avvenuto allo zoo di Linfen, nella provincia dello Shanxi, in Cina, ed è stato condiviso su Douyin, la versione cinese di TikTok.

Secondo quanto riportato, i cuccioli di tigre e di leone, entrambi di circa un mese, non avevano ancora sviluppato i denti da predatore o l’istinto difensivo da adulti quando l’oca si è avvicinata al loro recinto. Così nel filmato si vede l’oca adulta entrare in gabbia, allungare il collo ed emettere forti versi verso i due cuccioli come forma di originale benvenuto.

I piccoli predatori si ritirano quindi nell’angolo in fondo a una cassa all’interno del loro recinto, dove appaiono tremanti e impauriti mentre l’oca rimane trionfante nelle vicinanze.

La clip è stata condivisa su tutte le piattaforme social cinesi ed è andata rapidamente in trend, suscitando numerose reazioni da parte degli utenti all’insolito incontro. Molti utenti hanno scherzato sull’inaspettato ribaltamento della gerarchia del regno animale: “Abbiamo il Re della Giungla e il Re della Savana, ed entrambi i re sono stati completamente messi fuori combattimento da una semplice oca da cortile”, è stato uno dei commenti più apprezzati.

Un altro utente ha commentato: “Entrambi sono terrorizzati dal loro futuro spuntino. I Re delle Bestie hanno perso completamente la faccia”. E un terzo ha aggiunto: “Spero che quest’oca mantenga lo stesso atteggiamento arrogante anche tra tre mesi, quando sarà cresciuta”.

I responsabili dello zoo hanno confermato che i cuccioli sono rimasti ‘fisicamente’ illesi, ma molto scossi emotivamente dall’incontro, mentre gli esperti di fauna selvatica hanno in realtà valutato la scena relativamente ‘normale’, visto che i cuccioli di tigre e di leone in genere non sviluppano il loro istinto predatorio naturale prima delle cinque o sei settimane di età.

Video tratto da: IPA / KameraOne