L'ondata è inarrestabile: crolla tutto il complesso commerciale

Un disastro, per certi versi fortunatamente, annunciato: le basi di un complesso commerciale di Budgam, in India, sono completamente crollate sotto la forza delle impetuose acque alluvionali degli ultimi giorni.
Come accennato, si può dire ‘fortunatamente’ perché l’area era stata evacuata in anticipo a seguito degli avvisi meteo, consentendo ai commercianti di mettere in salvo gran parte dei loro beni. Non a caso, fronte del pauroso crollo, non sono stati segnalati feriti o vittime.
Video tratto da: IPA / KameraOne