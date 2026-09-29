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VIRALI 29 SETTEMBRE 2026

"L'orchestra riciclata" che suona strumenti costruiti con materiali di scarto

Redazione Virgilio Video

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L’Orchestra Riciclata di Cateura ha fatto tappa a San Francisco per una serie di esibizioni musicali. Il nome dell’orchestra deriva dagli strumenti di ciascun musicista, realizzati a mano con materiali di scarto e rifiuti provenienti dalla discarica di Cateura ad Asunción, in Paraguay.

I membri dell’orchestra sono ragazzini che vivevano nelle baraccopoli del Paraguay e oggi suonano di tutto, dai violini ai sassofoni, fino alla batteria e molto altro, coronando così il proprio sogno di una carriera musicale internazionale.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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