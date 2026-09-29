"L'orchestra riciclata" che suona strumenti costruiti con materiali di scarto

L’Orchestra Riciclata di Cateura ha fatto tappa a San Francisco per una serie di esibizioni musicali. Il nome dell’orchestra deriva dagli strumenti di ciascun musicista, realizzati a mano con materiali di scarto e rifiuti provenienti dalla discarica di Cateura ad Asunción, in Paraguay.
I membri dell’orchestra sono ragazzini che vivevano nelle baraccopoli del Paraguay e oggi suonano di tutto, dai violini ai sassofoni, fino alla batteria e molto altro, coronando così il proprio sogno di una carriera musicale internazionale.
Video tratto da: IPA / KameraOne