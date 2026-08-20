L'orso giocherellone è l'idolo dell'acquario

Un cucciolo di orso polare di nome Momota, nato nel dicembre 2025 all’Acquario Oga GAO nella prefettura di Akita, in Giappone, è diventato l’idolo locale per la divertente abitudine di giocare con un cono stradale mettendoselo in testa.

Lo show del ‘cucciolone’ che si mette e toglie il cono dalla testa è diventato un classico dell’acquario, con i visitatori che si mettono in coda per filmarlo mentre gioca e i suoi video sul web sono diventati virali con milioni di visualizzazioni.

Video tratto da: IPA / KameraOne / @kj66122 via Spectee