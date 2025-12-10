Arrivano dal Parco dello Yellowstone, negli Stati Uniti, le incredibili immagini di un duello tra un enorme orso e un branco di lupi per impadronirsi della carcassa di un bisonte.

Scott Brovsky, un visitatore del parco proveniente da Gardiner, Massachusetts, USA, ha immortalato lo scontro tra animali selvatici: sei lupi affrontano direttamente con il grizzly, mentre altri sette rimangono nelle vicinanze.

Il grizzly, uno dei maschi più grandi del parco, con il muso sfregiato e un orecchio mancante a causa di precedenti combattimenti, si è scontrato con i lupi in una drammatica lotta per il controllo della carcassa e nel giro di un paio di giorni, le due parti rivali hanno preso, perso e ripreso la carcassa del bisonte.

Alla fine, il grizzly s’è allontanato sul fianco della montagna sopra la carcassa, lasciando che i lupi tornassero a nutrirsi.

Video tratto da: IPA / CatersNews