Al ricevimento di un matrimonio è spuntato un ospite inatteso: un impressionante pitone gigante, che s’era rifugiano nel cofano della macchina di uno degli invitati. L’incidente è avvenuto presso l’UTM Hotel, vicino all’Universiti Teknologi Malaysia, in Jalan Semarak a Kuala Lumpur, capitale della Malesia.

Secondo le notizie locali, il proprietario dell’auto stava partecipando a un ricevimento di nozze all’interno dell’hotel quando si è verificato l’incidente, con una guardia di sicurezza dell’hotel che avrebbe notato il rettile entrare nel veicolo e avrebbe allertato il personale.

Il DJ del matrimonio ha quindi interrotto l’evento per annunciare che un serpente era entrato in un’auto e ha comunicato il numero di targa del veicolo. Il proprietario, spaventato, si sarebbe reso conto che la targa apparteneva alla sua auto e si sarebbe precipitato fuori nel parcheggio.

I membri della Forza di Protezione Civile malese, nota anche come JPAM, sono stati successivamente chiamati sul posto per occuparsi del rettile, che s’era raggomitolato sotto il cofano. Alla fine, i soccorritori sono infine riusciti a rimuovere il pitone in sicurezza dal veicolo. Non sono stati segnalati feriti durante l’incidente e il serpente è stato poi portato via dalla squadra di emergenza per essere rilasciato in una zona boschiva lontano dalle case.

Il filmato si è rapidamente diffuso online, diventando virale, con gli utenti dei social media che hanno espresso stupore per il ritrovamento di un pitone di tali dimensioni nel centro di Kuala Lumpur, tanto che un commentatore ha scritto: “Sono ancora curioso di sapere come quel serpente abbia potuto sopravvivere e crescere così tanto nel centro di Kuala Lumpur”. Scroccando pranzi di matrimonio?

Video tratto da: IPA / KamerraOne