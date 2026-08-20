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VIRALI 20 AGOSTO 2026

L'ultima follia: per 'rinfrescare' i turisti parte il video del condizionatore

Redazione Virgilio Video

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Un parco a tema a Zhengzhou, in Cina, ha fatto ricorso a tattiche decisamente ‘insolite’ per aiutare i visitatori a sopportare le temperature estive. Il personale ha proiettato su alcuni schermi filmati di un condizionatore e di un ventilatore elettrico per gli ospiti in coda fuori da un teatro con temperature superiori ai 35 gradi.

I filmati sono diventati rapidamente virali sui social media cinesi, suscitando battute irridenti e costringendo i responsabili del parco a rilasciare una dichiarazione di scuse. Evidentemente si può accettare un tentativo di ‘condizionamento psicologico’ per dare l’impressione di frescura ma forse nel parco hanno esagerato…

Video tratto da: IPA / KameraOne

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