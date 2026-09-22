L'ultima frontiera dell'automazione: robot con AI preparano e servono il gelato

In un periodo di crescente presenza di robot nella nostra società, arriva dalla Cina l’ultimo esperimento del loro utilizzo sul luogo di lavoro: il Blizzard Robot Restaurant, nato dalla collaborazione tra la catena di fast food DQ e l’azienda di robotica Sharpa, ha infatti deciso di impiegare assistenti basati sull’intelligenza artificiale in grado di gestire autonomamente l’intero, complesso e continuo processo di ordinazione, preparazione e consegna del gelato.

Il locale si trova nella Wujiang Road Food Street a Shanghai, in Cina , e il gelato è preparato e perfino servito da robot.

Video tratto da: IPA / KameraOne