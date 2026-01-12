VIDEO
L’uomo cammina con lo smartphone: all’improvviso il disastro

Un uomo stava camminando serenamente guardando il suo smartphone quando improvvisamente è arrivato l’imprevisto: distratto dal cellulare, infatti, non s’è accorto di approssimarsi ad un’area coperta solo da teli ed è letteralmente precipitato in una buca.

Il video, ripreso da una telecamera di sicurezza, è stato diffuso proprio per ricordare come quando si cammina si debba fare massima attenzione alle aree circostanti per evitare che l’uso dello smartphone ci distragga e possa crare situazioni di pericolo.

