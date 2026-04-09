Sorpresa da non credere per una donna della provincia cinese di Heilongjiang mentre apriva un uovo sodo: non appena il guscio si è spaccato, sono inizialmente apparsi due tuorli, strettamente uniti tra loro. Incuriosita da questa insolita scoperta, la donna ha continuato a separare l’albume, da cui è improvvisamente emerso un terzo tuorlo, completando così l’eccezionale trio.

L’uovo è effettivamente di una rarità incredibile, tanto che si stima che solo un uovo su 25 milioni abbia ben tre tuorli mentre più comune (si fa per dire…) è la possibilità di trovarne due, calcolata come una su mille.

Peraltro, trovare un uovo con due tuorli è considerato tradizionalmente un segno di buona fortuna: se ne trovate uno con tre, è il caso di comprare qualche Gratta e Vinci…

Video tratto da: IPA / KameraOne