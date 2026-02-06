La bambina gioca col serpente: il video è da brividi

Avere come animale domestico un pitone di 10 anni e – soprattutto – di 4.5 metri di lunghezza non è certo da tutti: ancor meno, farlo giocare con la propria, piccola figlia. Ma evidentemente, questi due genitori ritengono di poter gestire la situazione in sicurezza, tanto da girare dei video e postarli sui social.

“Mia figlia adora giocare con il nostro cucciolo di pitone – ha dichiarato il papà – In questo video, la nostra bimba ha deciso di cavalcarlo, incitandolo con dei ‘whoa, whoa’, come se fosse un cavallo”