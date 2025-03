La banda dei "Robin Hood" colpisce ancora, manomesse panchine anti-clochard

La banda dei Robin Hood colpisce ancora: azione a Roma contro le panchine anti-clochard installate in occasione del Giubileo, sono state smontate le sbarre divisorie.

Appeso poi un cappello di Robin Hood con un messaggio davanti al ministero del Trasporti, al Campidoglio e a Ferrovie dello Stato. “Alla vostra sicurezza rispondiamo con la solidarietà. Nel 2024 sono state circa 400 le persone senza fissa dimora morte per il freddo in tutto il Paese. A fronte di questi numeri la scelta delle autorità competenti per il ripristino del piazzale di Roma Termini è stata molto semplice: allontanare i bisognosi non “consoni” secondo i criteri del “security design”.”

“Poche settimane fa sono spuntati i divisori metallici sulle 19 panchine di Piazzale dei Cinquecento. Le chiamano panchine anti clochard, perché impediscono a chi ha la sfortuna di vivere in strada di poterci dormire comodamente. Sabota anche tu il Giubileo dei ricchi. Costruiamo insieme il Giubileo dei poveri“.

Tempo fa la banda dei Robin Hood aveva manomesso con colla e sticker molti smart locker dei B&B della Capitale.