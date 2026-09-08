La barca sta per affondare: il salvataggio è in extremis

Momenti di paura al largo dell’isola filippina di Calayan, per l’imbarcazione Geri Ann: la barca si è ritrovata nel mare agitato e, a causa dei danni subiti, ha iniziato a imbarcare acqua. L’equipaggio ha immediatamente dato l’allarme chiamando la guardia costiera.

Proprio quando la barca stava per affondare completamente e tutto sembrava perduto, sono arrivati i soccorsi della Guardia Costiera e in extremis sono stati salvati tutti i 7 membri dell’equipaggio e gli 11 passeggeri.

La Guardia Costiera ha poi rimorchiato la Geri Ann verso la costa di Barangay Magsidel, dove l’imbarcazione è stata messa in sicurezza.

Video tratto da: IPA / KameraOne