Come sanno molti genitori, far addormentare i bambini piccoli è spesso un’impresa e, una volta riusciti nell’intento, si fa di tutto per non svegliarli.

Il caso di questa giovane trentenne è però davvero particolare: Jess Whittaker, questo il nome della mamma in questione, s’era messa accanto alla sua piccola di nove mesi che s’era addormentata stringendo nella manina una ciocca dei capelli della madre.

Pur di non svegliarla, allora, Jess ha compiuto una scelta drastica e dolcissima insieme, ovvero tagliarsi la ciocca e allontanarsi così senza interrompere il prezioso sonno della figlia.

Non a caso, nella parte finale del video, si può vedere la bimba con ancora nella mano i capelli della mamma.