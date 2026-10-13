La caccia all'alligatore è da brividi. Il video

Momenti di paura su una strada di Port St. Lucie, in Florida quando un alligatore di un metro e mezzo di lunghezza e dal comportamento decisamente aggressivo ha preso possesso della zona.

I residenti hanno subito chiamato la polizia e organizzato insieme un gruppo d’intervento che, con un’asta improvvisata e di cinghie di sicurezza, è riuscito a riportare l’alligatore in acqua senza che nessuno rimanesse ferito (rettile compreso).

Il Dipartimento di Polizia di Port St. Lucie ha diffuso lo spettacolare filmato dell’operazione ripreso dalla telecamera indossata da un agente, filmato diventato subito virale in rete.

Video tratto da: IPA / KameraOne