La caccia del leone alla zebra non finisce nel modo previsto

Charles Kasoe stava guidando un tour nel Maasai Mara, in Kenya, quando ha avvistato un leone in agguato, intento a cacciare la sua prossima preda, da ‘scegliere’ tra una coppia di zebre.

Un filmato spettacolare ha immortalato il momento in cui le due zebre hanno improvvisamente iniziato a correre, accorgendosi della presenza del leone. Il felino è saltato sulla groppa di una delle zebre, che s’è però difesa rifilandogli un potente quanto preciso calcio al petto che ha stordito l’aggressore e permettesso ai due animali di mettersi in salvo.

Charles ha commentato: “Non avevo mai visto una zebra calciare un leone in questo modo. È stata una scena davvero incredibile. Il leone aveva pedinato le due zebre per 15 minuti prima di sferrare l’attacco. Questa volta gli animali sono riusciti a scappare.”

Video tratto da: IPA / KameraOne