La cagnolina è come Papillon: la fuga dalla gabbia è eccezionale

A forza di provare e riprovare, alla fine ce l’ha fatta: una cucciolotta di golden retriever è riuscita ad ‘evadere’ dalla cuccia-gabbia dove i suoi padroni l’avevano lasciata mentre erano fuori di casa, a Manila, nelle Filippine.

Lexie, questo il suo nome, ha tentato senza successo per un paio di volte di uscire dalla gabbia e alla fine, ha trovato il modo giusto per un’evasione magistrale, degna di Papillon, immortalata dalla videocamera di sorveglianza lasciata proprio puntata su di lei.

Video tratto da: IPA / KameraOne