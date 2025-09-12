VIDEO
Cerca video
VIRALI 12 SETTEMBRE 2025

La capra col 'vizio': ecco Knox, il nuovo idolo del web

Una passione che sfiora la dipendenza: ecco Knox, la capretta domestica di una famiglia australiana con il ‘vizietto’ della birra, che è bravissima a procurarsi bevendo i rimasugli lasciati dai suoi padroni nelle lattine.

A testimonianza della passione di Knox c’è questo video creato dai suoi padroni, ormai abituatisi a vederla raccogliere lattine con la bocca, inclinarle e bersi i rimasugli.

Il video è diventato rapidamente virale sul web, con gli spettatori che hanno soprannominato Knox “la capra delle feste” per i suoi gusti in fatto di bevande.

Dal canto loro, i padroni della capretta la lasciano fare, consci che la quantità della birra che rimane nelle lattina è assolutamente esigua, oltretutto praticamente senz’alcol dopo essere rimasta per diverse ore a contatto con l’aria.

ANIMALI
La capra col 'vizio': ecco Knox, il nuovo idolo del web
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi