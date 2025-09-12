Una passione che sfiora la dipendenza: ecco Knox, la capretta domestica di una famiglia australiana con il ‘vizietto’ della birra, che è bravissima a procurarsi bevendo i rimasugli lasciati dai suoi padroni nelle lattine.
A testimonianza della passione di Knox c’è questo video creato dai suoi padroni, ormai abituatisi a vederla raccogliere lattine con la bocca, inclinarle e bersi i rimasugli.
Il video è diventato rapidamente virale sul web, con gli spettatori che hanno soprannominato Knox “la capra delle feste” per i suoi gusti in fatto di bevande.
Dal canto loro, i padroni della capretta la lasciano fare, consci che la quantità della birra che rimane nelle lattina è assolutamente esigua, oltretutto praticamente senz’alcol dopo essere rimasta per diverse ore a contatto con l’aria.