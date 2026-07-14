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VIRALI 14 LUGLIO 2026

La capra "Goldie" dà una mano ai pompieri

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I vigili del fuoco impegnati a domare un incendio di Rock Creek, in Colorado, hanno ricevuto un aiuto inaspettato: Goldie, una capra, ha guidato le squadre antincendio attraverso un percorso più sicuro verso un punto caldo ancora in fiamme!

Non soddisfatta, Goldie ha contribuito a “mitigare” la propagazione dell’incendio sgranocchiando alcuni cespugli nelle vicinanze, che non sono così potuti andare in fiamme.

Del resto, Goldie non poteva che essere un’esperta del settore: il suo proprietario è infatti proprio un vigile del fuoco locale che stava combattendo l’incendio in un’altra zona.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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