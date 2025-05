Una via modesta nel South Side di Chicago, la stessa area di Barack e Michelle Obama. Al 212 di E 141st Place di Dolton, alla periferia della città dell’Illinois, è nato e ha trascorso parte della sua infanzia Robert Francis Prevost, papa Leone XIV, e ora davanti a quella che era la sua abitazione sfilano decine di persone per vedere da dove tutto è iniziato.

Dov’è la casa natale di Papa Leone XIV

A una mezz’ora dal centro di Chicago, Dolton è un sobborgo fatto di casette di mattoncini e intervallato da passaggi a livello attraversati dai i treni della Union Pacific, lunghi convogli con il logo ‘Building America’ e carrozze disegnate con graffiti.

La casa in cui papa Leone XIV è cresciuto è stata acquistata dai genitori nel 1949 con un mutuo di 42 dollari al mese. Quell’abitazione è ora al centro del mondo: nonostante la scarsa illuminazione con il calare del sole, diversi curiosi si fermano per scattare foto.

Quanto costa comprare la villetta

Acquistata per l’ultima volta per 66mila dollari nel maggio 2024, l’abitazione composta da cinque camere da letto e tre bagni, è stata ristrutturata dall’ultimo proprietario, che le ha dato un look decisamente più moderno.

Da circa tre mesi la villetta è stata messa in vendita: dopo che il prezzo si era attestato intorno ai 199mila dollari, con la salita al soglio pontificio di Prevost, il valore dell’immobile è salito ora a 245mila dollari circa.

Immagini di Serena Di Ronza