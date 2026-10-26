La chiatta carica di carbone va alla deriva e distrugge tutto

Panico sul fiume Mahakam, in Indonesia, un’imbarcazione è andata alla deriva in seguito alla rottura del cavo di traino: alcune drammatiche riprese mostrano la chiatta carica di carbone scivolare verso le abitazioni in legno, tra le grida di panico degli abitanti.

Il comandante non è riuscito ad arrestare la chiatta, che ha finito per schiantarsi contro le case nel villaggio di Loa Duri Ulu V, distruggendo almeno quattro abitazioni e 20 gabbie per l’allevamento ittico; anche alcuni motocicli parcheggiati hanno riportato danni.

Andre Mansah, responsabile del quartiere RT 03, ha dichiarato che la causa esatta della collisione non è ancora stata accertata: “Non sappiamo ancora se l’imbarcazione abbia perso il controllo o se si sia sganciato il cavo di traino – ha affermato – La dinamica dell’incidente è ancora da confermare”.

Fortunatamento non si sono registrate vittime e i residenti le cui case sono state danneggiate sono stati evacuati e ospitati temporaneamente presso parenti.

Andre ha spiegato che le autorità locali stanno raccogliendo dati sul numero di famiglie colpite, mentre è in corso una stima dei danni: “Il nostro primo passo è censire i danni e le perdite subiti dagli abitanti. In seguito, probabilmente cercheremo una mediazione con l’azienda, tramite l’amministrazione locale».

Il capo del villaggio, Muhammad Arsyad, ha riferito che l’operatore della chiatta si è impegnato a farsi carico delle perdite.

Video tratto da: IPA / KameraOne