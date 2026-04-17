La commovente storia a lieto fine della cicogna 'zoppa'

Una storia commovente arriva da Tianjin, in Cina: dopo aver perso una zampa, una cicogna orientale è stata dotata di una protesi e potrebbe tornare presto a vivere in natura.

La cicogna aveva perso la zampa sinistra nel 2024 dopo essersi impigliata in una rete. Il personale del centro di recupero della fauna selvatica dove era stat ricoverata è riuscito a sviluppare una protesi su misura lunga 17 cm con un sistema di ammortizzatori integrato.

Poco dopo l’applicazione, la cicogna stava già arrampicandosi sulle rocce e in un tempo relativamente breve si muoveva già con una certa agilità. Ora ai gestori del centro di recupero non resta che valutare i suoi continui miglioramenti per poter stabilire quando potrà tornare a vivere in libertà.

Video tratto da: IPA / KameraOne