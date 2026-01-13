La commovente storia di Barbara e della cavalla Uranie

Un incontro speciale è avvenuto alla Fondazione Maugeri di Pavia dove la fantina 44enne Barbara Noto, ricoverata da un mese nella struttura, ha riabbracciato la sua cavalla. Uranie de pouchet, questo il nome dell’animale, dal momento in cui si è aperta la porta del box non è stata ferma un attimo.

“Durante una seduta di allenamento non ho dato retta al mio allenatore che mi aveva detto di interrompere i salti perché Uranie si era innervosita, così ho perso l’equilibrio e sono caduta prima su una staccionata e poi sul terriccio facendomi male a una gamba – il racconto della donna – Così mi sono ovuta operare all’anca e sono rimasta lontana da Uranie per un mese”.

Il box è arrivato nel parcheggio della Fondazione Maugeri e Barbara è scesa dal reparto con le sue stampelle per riabbracciare Uranie. “Dammi un bacio”, sono le prime parole rivolte alla cavalla, che – secondo l’istruttore Alberto Piacentini – in sua assenza sembrava disorientata, triste e mangiava poco.

(ServizioDi Paolo Torres)