VIDEO
Cerca video
UNCATEGORIZED 13 GENNAIO 2026

La commovente storia di Barbara e della cavalla Uranie

Un incontro speciale è avvenuto alla Fondazione Maugeri di Pavia dove la fantina 44enne Barbara Noto, ricoverata da un mese nella struttura, ha riabbracciato la sua cavalla. Uranie de pouchet, questo il nome dell’animale, dal momento in cui si è aperta la porta del box non è stata ferma un attimo.

“Durante una seduta di allenamento non ho dato retta al mio allenatore che mi aveva detto di interrompere i salti perché Uranie si era innervosita, così ho perso l’equilibrio e sono caduta prima su una staccionata e poi sul terriccio facendomi male a una gamba – il racconto della donna – Così mi sono ovuta operare all’anca e sono rimasta lontana da Uranie per un mese”.

Il box è arrivato nel parcheggio della Fondazione Maugeri e Barbara è scesa dal reparto con le sue stampelle per riabbracciare Uranie. “Dammi un bacio”, sono le prime parole rivolte alla cavalla, che – secondo l’istruttore Alberto Piacentini – in sua assenza sembrava disorientata, triste e mangiava poco.

(ServizioDi Paolo Torres)

La commovente storia di Barbara e della cavalla Uranie
SUGGERITI
UNCATEGORIZED
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi