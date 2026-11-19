La concessionaria Always Auto di Wichita Falls, in Texas, ha un nuovo membro del team: una cagnolina abbandonata di nome Nova è entrata nell’ufficio ed è stata accolta dal personale.

Quando la cagnolina si è ammalata gravemente, con il timore che si trattasse di parvovirosi, il team l’ha accompagnata in auto per oltre 160 km fino a raggiungere il veterinario disponibile più vicino

Nova ha trascorso una settimana in condizioni critiche, ma ce l’ha fatta e ora è diventata l’amatissima mascotte della concessionaria, dei suoi clienti e soprattutto del web, dove la sua storia ha commosso migliaia di utenti.

Video tratto da: IPA / KameraOne