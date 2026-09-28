La corrente è inarrestabile: il traghetto si schianta e capovolge sotto il ponte

Addio alla nave da crociera: le forti piogge hanno provocato l’esondazione del fiume Narayani in Nepal, e la corrente ha staccato la nave Rhino Cruise dal suo ormeggio vicino a Gaindakot.

L’imbarcazione è andata alla deriva a valle prima di incagliarsi contro un pilone del ponte Narayani e di essere capovolta dalle fortissime correnti. Fortunatamente al momento dell’incidente la nave era vuota e non si sono quindi registrati né morti, né feriti.

L’incidente ha indotto le autorità a chiudere il ponte Narayani e a interrompere il traffico sull’autostrada East-West e sono iniziate le operazioni di rimozione con l’ausilio di gru. Con ogni probabilità, le autorità sezioneranno la pesante imbarcazione prima di toglierla dai piloni e realizzare l’operazione di smaltimento.

Video tratto da: IPA / KameraOne