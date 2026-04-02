'La corsa più pazza del mondo' esiste davvero: il video è imperdibile

Chi non è più giovanissimo si ricorda sicuramente il cartone animato ‘Wacky race’, noto in Italia come ‘La corsa più pazza del mondo’, nel quale si sfidavano improbabili piloti al volante di altrettanto improbabili auto.

La serie aveva avuto un notevole successo, entrando nell’immaginario collettivo: non a caso, al “Goodwood Festival of Speed”, una famosissima competizione automobilistica che si svolge ogni anno sul circuito di Goodwood, vengono esposte riproduzioni in scala reale delle vetture presenti nel cartone animato.

In Russia, però, sono andati oltre: alcuni appassionati hanno infatti realizzato bizzarri modelli di automobili gareggiando realmente in una vera e propria corsa. Alcune di queste strane creazioni hanno faticato non poco ad avviarsi e a muoversi ma l’effetto è stato assolutamente divertente e ha riscosso un notevole successo di pubblico, tanto che il video della gara è immediatamente diventato virale sul web.

Video tratto da: IPA / KameraOne