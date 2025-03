La figuraccia del poliziotto è imbarazzante

Un video imbarazzante e sorprendente, soprattutto per chi è cresciuto con il mito dell’efficacia e dell’atletismo dei poliziotti americani, pronti ad intervenire in modo spericolato per arrestare i delinquenti.

Purtroppo per lui, un agente è stato immortalato in un video di tutt’altro genere diventato virale sul web. Mentre con un suo collega cercavano di bloccare un sospettato di un furto a Chatsworth, in Californi, il poliziotto è voluto scendere al volo dall’auto, come abbiamo visto fare in tanti film e telefilm statunitensi.

Purtroppo per lui, il timing è stato decisamente sbagliato, tanto che il poliziotto è volato giù dal sedile dell’auto, cadendo sull’asfalto, per sua fortuna senza particolari conseguenze. Non si sa, invece, se il presunto ladro sia fuggito o sia rimasto sul posto, ‘vittima’ di troppe risate…

Video tratto da: IPA / ViralHog