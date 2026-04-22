La folle sfida alle onde: l'esito Ã¨ disastroso, dramma sfiorato

Finisce male la sfida di quattro turisti alle onde del Dameisha Seaside Park di Shenzhen, in Cina: il mezzo anfibio con il quale infatti stavano viaggiando sâ€™Ã¨ improvvisamente capovolto, spedendo lâ€™equipaggio in acqua.

I bagnini presenti sulla riva hanno reagito immediatamente, tuffandosi in acqua per soccorrere i turisti mentre anche alcune moto dâ€™acqua si sono precipitate sul posto.

Tutti e quattro i turisti indossavano giubbotti di salvataggio e sono stati tratti in salvo. Uno di loro Ã¨ stato successivamente portato in ospedale per un malore, ma le sue condizioni sono stabili. Il veicolo Ã¨ stato poi recuperato e trascinato a riva con delle corde.

Il personale del parco ha dichiarato che i forti venti e il mare agitato, presumibilmente causati da un tifone, hanno contribuito allâ€™incidente.

Video tratto da: IPA / KameraOne