Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una berlina elettrica incustodita che, secondo quanto riferito, cercava di parcheggiarsi da sola alle 3 del mattino.

L’auto si muoveva in un garage sotterraneo vuoto e il rumore disturbava la quiete del parcheggio: così una guardia di sicurezza è andata a controllare e non ha trovato nessuno all’interno dell’auto argentata.

Il proprietario ha successivamente controllato i dati dell’auto e ha scoperto che il parcheggio automatico si era attivato 868 volte. Resta il mistero sul malfunzionamento che ha portato la vettura a una serie quasi infinita di manovre.

Video tratto da: IPA / KameraOne