La frana minaccia la base militare americana in Italia

Una frana è avvenuta al limite dell’area che ospita il Muos (Mobile user objective system) il sistema di comunicazioni satellitari militari statunitensi in contrada Ulmo a Niscemi (Caltanissetta).

“Si notano i movimenti franosi proprio a pochissima distanza dalle parabole del Muos“, dicono gli attivisti del movimento No Muos, che da anni contestano la presenza della base Usa.

Allo stato non ci sono riscontri su collegamenti con il fronte di frana che ha colpito l’area del centro cittadino. Si tratta di zone distanti l’una dall’altra. Non sono da escludere prossimi approfondimenti da parte della procura di Gela, che sta già coordinando l’inchiesta principale sulla frana.

In questi giorni, intorno al Muos le attenzioni internazionali sono ancora più elevate, dato che è uno dei punti per le telecomunicazioni militari Usa, anche rispetto al conflitto in atto nel Golfo. Secondo gli attivisti, il cedimento del terreno sta diventando ancora più evidente.

ANSA / Servizio di Orietta Scardino