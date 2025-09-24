La fuga dalla polizia è pazzesca: salta con l'auto oltre il ponte levatoio

Una fuga spericolata tanto da sembrare tratta di un film d’azione: per sfuggire alla polizia, un ladro è saltato con l’auto oltre un ponte levatoio che s’era già alzato.

Tutto è nato quando la polizia di Seattle ha tentato di fermare un veicolo con targa rubata: il conducente ha immediatamente cercato la fuga attraverso vie residenziali fino a quando gli agenti hanno perso momentaneamente il contatto visivo.

Poco dopo, tuttavia, la polizia ha ri-localizzato il veicolo fermo nel traffico su Eastlake Avenue East, vicino all’University Bridge, che si stava abbassando.

Mentre gli agenti si avvicinavano per effettuare un controllo, l’uomo è partito improvvisamente, ha sfondato un cancelletto di sicurezza e ha accelerato sul ponte parzialmente sollevato, saltando, sollevandosi in aria e atterrando sull’altro lato del ponte, per poi far perdere le proprie tracce.

L’auto, vuota e danneggiata, è stata ritrovata successivamente ad alcuni isolati di distanza dal ponte.