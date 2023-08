Nel 2002 l’IFAW (Fondo internazionale per il benessere degli animali) in collaborazione con altre associazioni animaliste decise di istituire la giornata internazionale del gatto.

Dal 2020 se ne occupa l’International Cat Care, una ong britannica attiva dal 1958. L’obiettivo è quello accrescere la sensibilità delle persone nei confronti dei gatti.

La festa del gatto ha le sue date in ogni paese: in Italia è il 17 febbraio, negli USA il 29 ottobre, in Giappone il 22 febbraio. L’IFAW ha scelto un giorno specifico, l’8 agosto, per celebrare i gatti a livello mondiale.

Il mese di agosto non è stato scelto a caso, poiché in estate molti umani partono per le vacanze e gli abbandoni tendono a raddoppiare.

Adorati dagli antichi Egizi come divinità, oggi i gatti stanno diventando l’animale domestico più popolare al mondo. Si stima che la popolazione mondiale di gatti raggiunga i 600 milioni, con 7 milioni che vivono in Italia.