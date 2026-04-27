Momenti di terrore in un parco divertimenti quando una giostra s’è improvvisamente rotta facendo precipitare la capsula per circa 90 metri.

Nel video mozzafiato si vede mostra la giostra a due posti Steel Max lanciata in aria e fatta roteare in cerchio: all’improvviso, il cavo della giostra si è spezzato a mezz’aria, facendo precipitare la capsula per circa 90 metri verso terra e scatenando il panico nella zona.

Il Dipartimento dei Servizi di Emergenza di Siviglia (SESD) ha dichiarato che quattro persone sono state ferite, fortunatamente in modo lieve, e medicate sul posto.

La Fiera di Siviglia è un evento tradizionale locale che si tiene ogni anno ad aprile in un’area fieristica nel quartiere Los Remedios, nella zona sud-ovest della città.

Video tratto da: IPA / KameraOne