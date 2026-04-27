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VIRALI 27 APRILE 2026

La giostra si rompe in aria a 90 metri: il video da paura

Momenti di terrore in un parco divertimenti quando una giostra s’è improvvisamente rotta facendo precipitare la capsula per circa 90 metri.

Nel video mozzafiato si vede mostra la giostra a due posti Steel Max lanciata in aria e fatta roteare in cerchio: all’improvviso, il cavo della giostra si è spezzato a mezz’aria, facendo precipitare la capsula per circa 90 metri verso terra e scatenando il panico nella zona.

Il Dipartimento dei Servizi di Emergenza di Siviglia (SESD) ha dichiarato che quattro persone sono state ferite, fortunatamente in modo lieve, e medicate sul posto.

La Fiera di Siviglia è un evento tradizionale locale che si tiene ogni anno ad aprile in un’area fieristica nel quartiere Los Remedios, nella zona sud-ovest della città.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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