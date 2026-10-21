Una gita in famiglia nel Parco Nazionale di Phu Phrabat, in Thailandia è stata interrotta da una scoperta inaspettata: un padre di 32 anni ha infatti notato strani segni nell’arenaria e ha deciso di avvisare le autorità locali per un controllo.

Alla fine, il Dipartimento delle Risorse Minerarie thailandese ha svelato che si trattava di impronte lasciate da un dinosauro circa 120 milioni di anni fa.

A quanto pare, a contribuire alla loro scoperta è stato l’abbassamento del livello delle acque, che ha fatto emergere le tracce, lunghe circa 29 cm e larghe 26 cm.

Secondo le prime ipotesi, le impronte sarebbero state lasciate dinosauro carnivoro bipede (teropode, ovvero con zampe con tre dita) lungo circa 6.30 metri.

Video tratto da: IPA / KameraOne