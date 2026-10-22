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VIRALI 22 OTTOBRE 2026

La grandinata è impressionante: parabrezza con buchi grossi come palline

Redazione Virgilio Video

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Il 21 ottobre una grandinata con chicchi grandi come palline e forti venti si è abbattuta sulla zona nord di Phoenix, lasciando dietro di sé una scia di danni.

La grandinata è durata circa 10 minuti, trasformando la zona in una specie di campo di battaglia, mandando in frantumi le finestre degli appartamenti e i parabrezza delle auto vicino all’Interstate 17 e a Peoria Avenue.

Una residente ha raccontato di essersi nascosta nel suo armadio per 10 minuti mentre i vetri si frantumavano intorno a lei mentre migliaia di utenze sono rimaste senza corrente elettrica a causa della tempesta che ha attraversato l’area.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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