La grandinata è impressionante: 'sassi' in piscina

In questi giorni l’Europa è alle prese con situazioni climatiche agli antipodi, tra impressionanti ondate di calore e improvvisi cali di temperatura uniti a fenomeni temporaleschi se non peggiori.

Ad esempio, arrivano da Saint-Thomé, in Francia, nei pressi del Rodano, le immagini di una terrificante grandinata. A catturare una scena particolarmente impressionante è stata Mathilde Richard, che ha ripreso dei veri e propri ‘sassi’ di grandine piombare nella piscina dietro casa, con tanto di ‘effetto tempesta’.

Video tratto da: IPA / CatersNews